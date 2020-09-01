Власти Кубы заявили о легитимности Лукашенко

Глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что власти латиноамериканской страны поддержали Александра Лукашенко как легитимного президента Белоруссии. Об этом он написал в своем Twitter.

Он также отметил, что Куба отвергает иностранное вмешательство во внутренние дела Белоруссии и «братского народа».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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