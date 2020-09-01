Премьер Белоруссии заявил о снятии темы забастовок с повестки дня

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия страны работают в штатном режиме, а тема забастовок снята с повестки дня, передает агентство «БелТА».

Он отметил, что кто «хочет работать», тот действительно делает это.

«Где люди заняты делом, времени ни на что другое не остается. Мы эту тему с повестки дня сняли», — сказал Головченко в ходе своего рабочего визита в Витебск.

По словам главы кабмина, эту тему поднимают те, кто намерен «выдать желаемое за действительное».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле заявили, что белорусские власти контролируют ситуацию с протестами

— Лукашенко пообещал не допустить гражданской войны в Белоруссии

— Вышедших на акции протеста белорусских студентов начали задерживать