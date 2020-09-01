Партия «Вместе» признает победу Тихановской на выборах

Основатели белорусской партии «Вместе» признают победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской на президентских выборах в Белоруссии, но считают конституционную реформу долгосрочной задачей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителей партии.

«Мы полностью согласны со Светланой Тихановской в том, что Светлана Тихановская набрала большинство голосов и одержала победу на выборах 9 числа 2020 года», — говорится в заявлении.

Авторы также подчеркнули важность ограничения полномочий президента, четкого разделения властей и работы парламента.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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