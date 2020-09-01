Мишустин назвал основные факторы для персонального успеха человека

Российский премьер Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний и назвал главные факторы для персонального успеха человека, бизнеса и экономики. Соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.

Он отметил, что сейчас инновации и высокие технологии меняют мир.

«Сегодня глубокие знания, умение творчески мыслить, генерировать интересные идеи, разбираться в самых разных сферах, технологических тенденциях – одно из важных условий и для персонального успеха человека, и для развития бизнеса, и для роста экономики», — говорится в сообщении.

По его словам, образование открывает двери к новым достижениям.

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