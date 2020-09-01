Эксперт: в Иркутской области Кобзева могут избрать на пост губернатора и без второго тура

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский прокомментировал в разговоре с «Газетой.Ru» сообщения СМИ о существенном увеличении финансирования медицины в Иркутской области в преддверии губернаторских выборов в регионе. По его словам, врио главы региона Игорь Кобзев вполне может победить в первом туре.

«Эти 16% увеличения финансирования медицины — серьезный успех для такого региона, как Иркутская область. Плюс — было анонсировано решение очень важных проблем, инфекционная больница и так далее. Кобзеву хватает запаса прочности, и с высокой вероятностью выборы в Иркутской области завершатся в один тур. С чем это связано? Кобзев начал исправлять недоработки Левченко, работать вокруг ситуации с Тулуном, из-за чего его предшественнику и пришлось в свое время уйти. Кобзев показал себя как эффективный менеджер и продемонстрировал свою состоятельность по другим направлениям, в том числе — по социальным и медицине прочего», — отметил эксперт.

Потуремский напомнил, что в Иркутской области традиционно высокая элитная конфликтность, и кадровые решения, которые Кобзев принимал — показывают, что он видит эту проблему, понимает и способен эффективно принимать решения в этой связи.

«Решения по кадрам его — безусловный успех. Показанные на прошлой неделе цифры ВЦИОМ показывают, что у него есть преимущество перед конкурентами, которое им за оставшийся срок преодолеть не удастся», — добавил он.

Наконец, отметил эксперт, в преддверии выборов коммунисты в Иркутской области пытаются делать хорошую мину при плохой игре.

«Уход [экс-главы Приангарья Сергея] Левченко негативно сказался на их рейтинге, это объективный факт. Плюс — коммунисты заигрались с выдвижением кандидатов и показали, что внутри руководства КПРФ нет общей позиции. Метания Левченко, то иду, то не иду — с использованием откровенных манипуляций — негативно повлияли на ситуацию в области. Что же до Щапова, то называть его сильным кандидатом я бы не спешил — в отличие от ряда коллег-экспертов. Его единственное преимущество — новизна, это кандидат «на новенького». С устаревшей риторикой и рекламным способом воздействовать на избирателя, «Голосуйте за Щапова» без конкретных объяснений, почему это «стоит сделать». Либо же берется апелляция к старым заслугам и не факт, что это именно заслуги КПРФ, а не всей сибирской региональной власти», — подытожил Потуремский.