Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество от Бреста до Владивостока. Об этом пишет госагентство БелТА.
«Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока», — сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что Белоруссия и Россия — братья, а не партнеры. По его словам, Минск и Москва сделали соответствующие выводы.
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