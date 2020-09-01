Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество от Бреста до Владивостока. Об этом пишет госагентство БелТА.

«Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Белоруссия и Россия — братья, а не партнеры. По его словам, Минск и Москва сделали соответствующие выводы.

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