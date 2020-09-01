Лукашенко о санкциях: им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о санкциях со стороны балтийских стран, заявил, что страна будет принимать экономические решения в ответ на меры против республики, передает «БелТА».

По словам Лукашенко, «более матерые страны» знают, что им не стоит «задираться» с Белоруссией, иначе она может закрыть границы под Брестом и Гродно. Поэтому немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток. Однако более слабые страны Балтии следовали команде, которую им дали, и выступили против страны.

«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — считает Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий лидер Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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