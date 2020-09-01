Трамп предсказал революцию, если Байден победит на выборах

Если на президентских выборах победит кандидат от демократов Джо Байден, то в стране может произойти революция, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Он слабый человек. Его контролируют как марионетку. Это не приведет к снижению напряженности, они (радикальные левые силы) просто победят, они возьмут под контроль ваши города, это будет революция», — сказал Трамп.

Президент не стал отвечать на вопрос, кто контролирует Байдена, заявив, что это «люди, которые остаются в тени». Он также обвинил их в беспорядках в США.

В США 3 ноября намечены президентские выборы. Трампу и вице-президенту Майку Пенсу будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис.

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