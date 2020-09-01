В ООН ответили на письмо Поклонской о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды. Об этом РИА «Новости» заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

1 июня Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, призвав осудить «преступные действия украинских властей» по ограничению водоснабжения Крыма.

«Спустя три месяца мной получен официальный ответ за подписью директора Управления полевых операций и присутствия Верховного комиссара ООН по правам человека Жоржетты Ганьон. В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове», — сообщила Поклонская.

Поклонская отметила, что она подготовила запрос на необходимую информацию для главы Крыма Сергея Аксенова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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