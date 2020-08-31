Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей
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Индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками достигли порядка 530 млрд рублей, передает ТАСС.
Он пояснил, что задолженности образовались в результате выполнения «государственных задач».
По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд рублей. Эти средства пойдут на погашения долгов.
Помимо этого, задолженность на сумму в 150 млрд рублей будет реструктурирована.
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