Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками достигли порядка 530 млрд рублей, передает ТАСС.

Он пояснил, что задолженности образовались в результате выполнения «государственных задач».

По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд рублей. Эти средства пойдут на погашения долгов.

Помимо этого, задолженность на сумму в 150 млрд рублей будет реструктурирована.

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