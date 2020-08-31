Бабарико и Колесникова объявили о создании новой политической партии

Белорусский политик Виктор Бабарико и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова объявили о создании в республике новой политической партии «Вместе». Об этом Бабарико написал в своем Telegram-канале.

«Друзья! Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе», — написал политик.

В сообщении он отметил, что за последние 3 месяца оппозиция в Белоруссии смогла добиться большего, чем за 26 лет пребывания у власти президента Александра Лукашенко.

Соответствующее видеобращение к гражданам он выложил на Youtube.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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