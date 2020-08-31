Путин поднял зарплату чиновникам, генпрокурору и председателю СК

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплаты государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета на 3%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

«Повысить <...> в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ», — говорится в тексте указа.

Зарплата указанным лицам будет повышена с 1 октября 2020 года, отмечается в документе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кремль опроверг информацию о «пропущенном» звонке Путина Трампу

— Путин и Абэ подтвердили стремление заключить договор между Россией и Японией

— Путин рассказал, как в составе стройотряда работал на стройке в Коми