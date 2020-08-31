Путин поднял зарплату чиновникам, генпрокурору и председателю СК
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплаты государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета на 3%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
«Повысить <...> в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ», — говорится в тексте указа.
Зарплата указанным лицам будет повышена с 1 октября 2020 года, отмечается в документе.
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