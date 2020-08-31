В Германии объяснили, почему демонстранты скандировали «Путин»

Депутат городской палаты представителей Германии Гуннар Линдеманн объяснил, почему демонстранты в Берлине на акции против мер по коронавирусу скандировали «Путин!», передает РИА «Новости».

По его словам, они делали это из уважения к российскому президенту. Владимир Путин пользуется хорошей репутацией среди немцев и они скандировали его имя в надежде, что Москва сможет повлиять на германские власти.

Линдеманн также отметил, что опасности для российского посольства в Берлине в ходе демонстраций не возникало.

Ранее в Германии прошли акции протеста из-за ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

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