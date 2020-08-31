Скончался экс-президент Индии Пранаб Мукерджи

Экс-президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи скончался в Нью-Дели в возрасте 84 лет. Об этом сообщил действующий президент страны Рам Натх Ковинд на своей странице в Twitter.

«С грустью узнал, что бывшего президента Пранаба Мукерджи больше нет. Его смерть — это конец эпохи. Исполин общественной жизни, он служил Матери Индии, как истинный мудрец. Народ скорбит, потеряв одного из своих самых достойных сыновей», — написал Ковинд.

Отмечается, что политик умер в военном госпитале Нью-Дели вскоре после операции по удалению тромба в мозге, экс-президент также был заражен коронавирусом. В последние часы своей жизни Мукерджи находился в коме.

Как отмечает агентство, Пранаб Мукерджи был одним из самых уважаемых людей в индийской политике. Он занимал должности министра финансов, обороны и иностранных дел, а в 2012 году был избран президентом республики.