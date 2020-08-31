Политолог: в беседе с Путиным Уйба показал вовлеченность в дела Коми

Рабочая встреча в режиме видеоконференции президента России Владимира Путина с врио главы Республики Коми Владимиром Уйбой показала вовлеченность последнего в дела региона, рассказал «Газете.Ru» эксперт АНО «Экспертный институт социальных исследований» Александр Малахов.

По его словам, Уйба очень глубоко и детально ознакомился с текущим состоянием дел в республике, проехав все города и районы.

«Таким образом, можно выделить два главных момента встречи: Уйба уделил повышенное внимание вопросам медицинской обеспеченности, а также сделал то, чего до него не делал ни один глава Коми – попросил средства у главы государства. Причем, Уйба оперировал точными цифрами и суммами, аргументированно расписал все статьи расходов, а не просто сказал: «у нас всё плохо, дайте денег», — пояснил аналитик.

При этом, как указал политолог, уже сейчас, без федерального финансирования, насущные проблемы региона решаются в тех объемах, в которых это возможно.

«Например, школа, которую не могли достроить 4 года, будет введена в эксплуатацию 1 сентября. Кроме того, для детей было куплено около 50 автобусов. Уйба привлек дополнительное внебюджетное финансирование от социальных партнеров – «Лукойла», «Газпрома»... Причем, это удалось сделать на фоне падения доходов в сфере энергоресурсов. Мобилизовать в нынешних условиях помощь – это дорогого стоит», — подчеркнул специалист.

Малахов также отдельно выделил интересно решение Уйбы в отношении медиков, включенных в категорию льготников – у них теперь появилась возможность бесплатно получить в собственность земельные участки.