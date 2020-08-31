Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом
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Мэр Краснодара Евгений Первышев попал в больницу с коронавирусом.
«Госпитализировали с коронавирусной инфекцией», — написал он своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что соблюдал масочный режим, социальную дистанцию, а также пользовался антисептиками, однако вирус тем не менее его «где-то подкараулил».
По последним данным, в Краснодарском крае коронавирус зафиксирован у 11 208 человек, выздоровели 9 270, умерли 182.
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