Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом

Мэр Краснодара Евгений Первышев попал в больницу с коронавирусом.

«Госпитализировали с коронавирусной инфекцией», — написал он своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что соблюдал масочный режим, социальную дистанцию, а также пользовался антисептиками, однако вирус тем не менее его «где-то подкараулил».

По последним данным, в Краснодарском крае коронавирус зафиксирован у 11 208 человек, выздоровели 9 270, умерли 182.

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