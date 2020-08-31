Захарова назвала дату переговоров Лаврова с Макеем в Москве

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и глава российского МИД Сергей Лавров проведут переговоры 2 сентября в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой.

«2 сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии в Москве», — сказала Захарова.

Ранее Кремль анонсировал переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко. Известно, что они состоятся в Москве, однако точная дата пока не называется.

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