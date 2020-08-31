Вице-премьер Трутнев вылечился от коронавируса

Вице-премьер России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вышел на работу после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника вице-премьера Тимура Чернышева.

«Перед выходом на работу в здание правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции», — рассказал Чернышев.

Он добавил, что результаты трех тестов отказались отрицательными.

О том, что Трутрев заразился коронавирусом стало известно 12 августа.

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