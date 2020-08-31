Лукашенко объявил, что в Белоруссии пройдет референдум по новой конституции

В Белоруссии пройдет референдум по обновленной конституции, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом пишет госагентство Белта.

«Хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по конституции есть один голос», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что сейчас над новой конституцией работают специалисты, в том числе судьи Конституционного суда.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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