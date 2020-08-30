ЕС заявил об отсутствии намерений делать «новую Украину» в Белоруссии

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал об отсутствии противостояния между Россией и Европой в Белоруссии. Об этом он написал в своей статье для журнала Le Journal du Dimanche.

Он отметил, что в сложившийся ситуации противостояние идет между белорусскими гражданами и властью в стране. Политик указал на то, что во время протестных акций участники используют старые флаги Белоруссии, а не символику Евросоюза.

«Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину», — подчеркнул Боррель.

Кроме того, он выразил мнение, что разрешение политического кризиса в Белоруссии должно проходить под эгидой ОБСЕ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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