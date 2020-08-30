МИД Германии вызовет посла Белоруссии в Берлине Дениса Сидоренко из-за задержания и лишения аккредитации журналистов в республике, пишет РИА «Новости».

«Посол Белоруссии будет вызван в министерство иностранных дел», — заявил источник в правительстве.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия решительно выступает против задержания и лишения аккредитации журналистов в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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