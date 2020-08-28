Лондон осудил задержание журналистов в Белоруссии
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал задержания журналистов на акциях протеста в Белоруссии «бесстыдной попыткой» помешать объективному освещению событий в стране. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Я осуждаю массовое задержание более 50 журналистов прошлым вечером в Белоруссии, в том числе из BBC, местных и международных СМИ. Это было бесстыдной попыткой вмешательства в ведение объективных и честных репортажей. Власти Белоруссии должны прекратить делать объектом атаки журналистов и защитить свободу слова», — заявил министр.
Ранее стало известно, что около 50 российских и иностранных журналистов были задержаны во время освещения протестных акций в Минске 27 августа. Большинство из них были отпущены после проверки документов.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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