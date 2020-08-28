Премьер-министр Южной Осетии ушел в отставку по требованию граждан

Глава Кабмина Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что подает в отставку по требованию жителей республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Председатель правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев сделал заявление об отставке. В обращении к народу республики глава кабинета министров отметил, что обдумал свое решение и считает его правильным», — заявили в пресс-службе.

Ранее в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек, которые требовали отставки правительства из-за сообщений о смерти местного жителя, который накануне был задержан по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии.

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