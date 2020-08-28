В Латвии спрогнозировали необходимое для улучшения отношений с Россией время

Сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что республике удастся наладить хорошие отношения с Россией не раньше, чем через 50 лет. Об этом он заявил РИА «Новости».

Он напомнил, что ранее глава партии «Согласие» Янис Урбанович заявил, что Латвии для того, чтобы улучшить свою экономику, надо вести диалог с Москвой на русском языке.

По словам Митрофанова, последние 30 лет Латвия последовательно шла на обрыв всех связей с Россией. И РФ отрегировала на это переориентировкой своих грузов из портов Латвии в собственные существующие и строящиеся порты.

«А сейчас Урбанович вдруг демонстрирует детскую непосредственность, сводя причину разногласий к языку общения. Причина в геополитическом расколе в Европе и видении будущего. Обе стороны друг друга партнерами и добрыми соседями уже не видят. Если это и изменится, то не раньше, чем через 50 лет», — сказал Митрофанов.

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