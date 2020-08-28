Меркель надеется, что Россия не направит силовиков в Белоруссию
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что Россия не использует резерв силовиков для помощи белорусскому лидеру Александру Лукашенко, передает ТАСС.
«Я надеюсь, что дело не дойдет до использования таких сил», — сказала политик.
Меркель отметила, что граждане республики борются за право свободно выражать свое мнение и у них должна быть такая возможность без вмешательства извне.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в России создан специальный резерв правоохранителей, которые отправятся в Белоруссию, если ситуация выйдет из-под контроля.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.
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