Меркель: диалог с Россией не должен прерваться из-за Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политика в отношении России не должна меняться из-за произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным, передает Reuters.
«Нет, я не считаю, что мы должны изменить ее (политику)», — сказала она.
По словам Меркель, диалог с Москвой должен продолжаться, так как в ряде вопросов она является для Германии важным стратегическим партнером.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.
Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.
Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ГП: Германия готова сотрудничать с Россией по инциденту с Навальным
— Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным