Зеленский получил черный пояс по карате

Президент Украины Владимир Зеленский получил диплом о присуждении ему черного пояса первого дана по карате, сообщает пресс-служба главы государства.

Как утверждается, президенту вручили документ в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва в Кропивницком. На поясе вышита фамилия «Зеленский» на японском языке.

Во время визита Зеленский также встретился с ученицей четвертого класса Арианной Мурженко, которая внесена в Книгу рекордов Украины. Она считается самой юной украинкой, ставшей чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката в возрасте 10 лет.

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