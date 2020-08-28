Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Экс-глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский. Об этом он сказал интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

Он отметил, что единственным государственным языком в стране должен быть белорусский, так как «у него нет больше родины». Однако переходный период на белорусский как государственный язык будет долгим «довольно сложным», указал Шушкевич.

Бывший политик также подчеркнул, что у Белоруссии нет никакого противостояния с Россией.

«У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру. <...> Угрозы над русским языком нет», — сказал 85-летний Шушкевич.

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