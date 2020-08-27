Эксперт прокомментировала прогнозы по ЕДГ

Политолог Анна Федорова прокомментировала в беседе с «Газетой.Ru» круглый стол по прогнозам единого дня голосования 13 сентября, который состоялся в Фонде развития гражданского общества.

«Из-за коронавируса многие вещи изменились, потому что раньше, например, более явным был запрос на обновления власти и вообще у людей было больше интереса к политическому измерению, [выборной] кампании. Сейчас пандемия расставила приоритеты. В первую очередь, люди думают о своем здоровье и безопасности, во вторую — о качестве жизни и уже в третью — о политике», — считает спикер.

«Поэтому я думаю, что главный критерий, с которым люди подходят сейчас к оценке действующих врио и претендентов, собственно, что эти люди сделали для обеспечения качества жизни и безопасности в регионе. То есть это будет очень рациональное, прагматичное голосование», — полагает Федорова.

Политолог отметила, что в настоящее время «трудно точно предположить конкретные цифры, потому что до выборов еще осталось время». «Но в принципе, я согласна с авторами доклада, что кампании практически везде идут по референдумному типу. Скажем так: нет оснований сомневаться в победе кандидатов от власти», — заключила она.