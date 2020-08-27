Грузия ответила на решение Саакашвили вернуться

В Грузии прокомментировали решение бывшего президента страны Михаила Саакашвили вернуться обратно. Об этом сообщает «Первый канал».

Так, глава грузинского минюста Тея Цулукиани отметила, что власти страны рады такому решению экс-президента.

«Прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма», — подчеркнула она.

Министр уточнила, что Саакашвили вынесен ряд обвинений, а сам он находится в розыске.

Михаил Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них политик был заочно приговорен к тюремным срокам. С 2015 по 2016 год он занимал пост губернатора Одесской области. Однако впоследствии тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства.

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский в 2019 году вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая 2020 года Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

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