Путин за рулем автомобиля проехал по трассе «Таврида» в Крыму

Президент России Владимир Путин проехал за рулем автомобиля Aurus по только что открывшемуся участку трассы «Таврида» в Крыму. Об этом сообщает «Россия 24».

Министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что новая трасса заслужила самой высокой оценки.

Отмечается, что во время своей поездки глава государства предложил сделать съезды к морю.

Трасса «Таврида» будет иметь протяженность от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Она позволит вдвое сократить время передвижения по полуострову. Полное завершение строительства трассы запланировано на 2023 год.

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