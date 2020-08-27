Путин отметил сдержанность правоохранительных органов во время протестов в Белоруссии

Президент Росии Владимир Путин считает, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что, передает «Интерфакс».

Прокомментировав события в республике, он отметил, что «первые два дня было многим не по себе».

«А по себе было, когда в некоторых европейских странах люди гибли чуть ли не каждый день?», — сказал глава государства.

Российский лидер также задался вопросом, почему те страны, которые сейчас критикуют действия президента Белоруссии Александра Луккакшенко, не осуждают прошедшие у себя акции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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