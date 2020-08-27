Путин назвал условие использования российских сил в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. Об этом он сказал в интервью на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Глава государства сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.

По его словам, об этом его попросил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

При этом, Путин уточнил, что резерв не будет использован до тех пор, пока «ситуация не будет выходить из-под контроля».

«Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой», — сказал Путин.

При этом он уточнил, что Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем.

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