Лукашенко заявил, что власти не будут вести переговоры с улицей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто из власти не будет вести переговоры с улицей. Об этом сообщает БелТА.

При этом глава государства подчеркнул, что готов к диалогу, в том числе и по изменениям в конституции.

Он уточнил, что готов вести переговоры со студенческими и трудовыми коллективами, а также отметил, что все имеют право на свое слово.

«А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят», — сказал Лукашенко.

Президент также призвал «вменяемых людей от оппозиции» высказывать свою позицию не на улице.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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