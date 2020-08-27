Главы МИД ЕС в обсудят отношения с Россией на фоне инцидента с Навальным

Главы министерств иностранных дел Евросоюза на встрече в Берлине 27-28 августа переговорят относительно отношения с Россией, в том числе на фоне ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА «Новости».

«Мы также будем обсуждать отношения с Россией, это сложный вопрос», — сказал политик.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт допускает вероятность того, что Навального могли отравить.

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