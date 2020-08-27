Путин даст большое интервью 27 августа

Президент России Владимир Путин даст большое интервью 27 августа. Информация об этом появилась в прямом эфире телеканала Россия 24.

Сообщается, что интервью покажут на канале в 14.00 мск 27 августа.

Интервью с президентом проведет Сергей Брилев.