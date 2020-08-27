Вице-президент США Майк Пенс принял номинацию на новый срок
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Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс согласился быть номинированным в качестве кандидата на этот пост от Республиканской партии на второй четырехлетний срок. Об этом сообщает РИА «Новости».
«При поддержке нашей Республиканской партии и с божьей милостью я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить в качестве вице-президента Соединенных Штатов», — сказал Пенс, выступая на съезде Республиканской партии.
Он выразил благодарность главе государства Дональду Трампу за оказанное ему доверие.
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