Вице-президент США Майк Пенс принял номинацию на новый срок

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс согласился быть номинированным в качестве кандидата на этот пост от Республиканской партии на второй четырехлетний срок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«При поддержке нашей Республиканской партии и с божьей милостью я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить в качестве вице-президента Соединенных Штатов», — сказал Пенс, выступая на съезде Республиканской партии.

Он выразил благодарность главе государства Дональду Трампу за оказанное ему доверие.

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