Глава Башкирии заявил об исчерпании конфликта вокруг Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что конфликт вокруг ситуации с Куштау исчерпан.

«Вокруг Куштау давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединенно и солидарно сказали «нет», мы начали понимать, что Куштау мы не имеем права рассматривать», — сказал глава региона.

Ранее на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы »Башкирской содовой компании».

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