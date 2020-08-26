Путин заявил о намерении РФ расширить сотрудничество с КНР в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил о намерении РФ расширить сотрудничество с КНР в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

По словам главы государства, взаимодействие в сфере передовых технологий является одним из наиболее перспективных направлений российско-китайских отношений. При этом особое значение уделяется сотрудничеству профильных государственных ведомств, медицинских и исследовательских учреждений России и Китая в борьбе с COVID-19.

«Рассчитываю, что все мероприятия, намеченные в рамках годов, пройдут успешно и будут способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», — сказал Путин.

В 2019 году российский лидер подписал распоряжение о проведении в 2020-2021 гг. российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

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