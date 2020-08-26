Мария Максакова сдала ДНК-тест для установления родства со Сталиным

Бывший депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы выяснить, есть ли у нее родственные связи с лидером СССР Иосифом Сталиным. Результаты теста были озвучены в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

По ее словам, она сделала тест из-за слухов о том, что ее бабушка была фавориткой советского руководителя. При этом правнук Сталина Селим Бенсаад и внук Юрий Давыдов дали свое согласие на проведение экспертизы.

Так, по результатам теста, Максакова и Давыдов с вероятностью в 95,86% не являются родственниками. Однако вероятность, что певица и Бенсаад являются двоюродными братом и сестрой, составляет 56,61%. Для более точной экспертизы Максакова согласилась приехать в Россию.

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