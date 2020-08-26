Трамп помиловал бывшего грабителя, который пришел на съезд республиканцев

Президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии подписал указ о помиловании грабителя, который после отбывания срока занялся благотворительностью и основал программу по реинтеграции преступников в общество, сообщает CNN.

«Я дарую Джону Пондеру полное помилование», — произнес Трамп на торжественной церемонии в ходе съезда.

По данным телеканала, в 2005 году Пондер был арестован за ограбление банка. Во время отбывания срока он решил исправиться — начал читать Библию и слушать христианское радио. После освобождения мужчина создал программу, которая помогает бывшим преступникам интегрироваться в общество после выхода из тюрем.

После освобождения бывший грабитель даже сумел подружиться с агентом ФБР, который ранее отправил его за решетку.

Указом Трампа с Пондера была снята судимость.

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