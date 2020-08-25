Зеленский заявил, что намерен вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Euronews, что намерен вернуть Крым в состав страны.

«Мы вернем его обратно», — сказал он.

Однако он отметил, что за 6 лет не было создано «серьезной и эффективной площадки» для решения этого вопроса, помимо договоренностей с западными странами о санкциях против России.

Зеленский также выразил сожаление, что участники «нормандских встреч» не желают обсуждать крымский вопрос, а все внимание уделяют конфликту в Донбассе. Президент отметил, что эти вопросы для Украины равнозначны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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