Зеленский сменил командующего спецоперациями вооруженных сил Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего спецоперациями вооруженных сил, генерала-лейтенанта Игоря Лунева. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Должность теперь займет Григорий Галаган. Как отметил Зеленский, в условиях перемирия на Донбассе изменились задачи Операции объединенных сил.

«Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, так и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами», – подчеркнул глава государства.

Также президент заявил о необходимости более агрессивных мер и развития всех компонентов Сил спецопераций.

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