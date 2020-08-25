ЕС может внести в черный список 15-20 белорусских чиновников

Евросоюз может ввести санкции против 15-20 белорусских чиновников и внести их в черный список, пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник внешнеполитической службы ЕС.

«Мы говорим о 15-20 чиновниках, однако я бы предпочел не называть точного числа, поскольку неизвестно, сколько из них войдет в окончательный список», — сказал источник.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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