СМИ: Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, у которой была выявлена коронавирусная инфекция, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.
Ранее ее пресс-секретарь Марина Сорока сообщила, что состояние политика остается тяжелым.
Как пишут СМИ, в настоящее время температура у Тимошенко не опускается ниже 39 градусов. Ее подключили к ИВЛ.
О заражении Тимошенко коронавирусом стало известно 23 августа.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировано более 108 тыс. заболевших и 52 тыс. выздоровевших.
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