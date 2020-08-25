СМИ: Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, у которой была выявлена коронавирусная инфекция, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

Ранее ее пресс-секретарь Марина Сорока сообщила, что состояние политика остается тяжелым.

Как пишут СМИ, в настоящее время температура у Тимошенко не опускается ниже 39 градусов. Ее подключили к ИВЛ.

О заражении Тимошенко коронавирусом стало известно 23 августа.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировано более 108 тыс. заболевших и 52 тыс. выздоровевших.

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