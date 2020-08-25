Захарова рассказала об угощении для замгоссекретаря США

Первому заместителю госсекретаря США Стивену Бигану, приехавшему в Москву на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, накрыли русский стол. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, на столе также будут щи с лесными грибами.

Биган прибыл в Москву во вторник, 25 августа, и направился в особняк МИД РФ для встречи с Лавровым.

Предполагается, что дипломаты обсудят ситуацию вокруг Белоруссии, КНДР, вопросы контроля над вооружениями, в том числе ДСНВ.

Заместитель госсекретаря также намерен встретиться с заместителями главы МИД РФ - Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.

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