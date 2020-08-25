Состояние больной коронавирусом Тимошенко остается тяжелым

Состояние лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая заразилась коронавирусом, остается тяжелым. Об этом сообщила на своей странице в Facebook ее пресс-секретарь Марина Сорока.

«К сожалению, на данный момент хороших новостей нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым», — написала представитель политика.

Она добавила, что Тимошенко с 24 августа начала проходить курс интенсивной терапии, согласно протоколу лечения COVID-19.

О заражении Тимошенко коронавирусом стало известно 23 августа.

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