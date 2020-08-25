В Крыму раскритиковали присоединение новых стран к санкциям ЕС

Страны, которые присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза по Крыму, пополнили сонм ненавидящих крымчан русофобов, намеревающихся наказать население полуострова за выбор в пользу России. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА «Новости».

По его мнению, данная позиция шести государств ожидаемая.

Он отметил, что эти государства стали заложниками неправедной и несправедливой политики Евросоюза по отношению к населению крымского полуострова, подвергнутого санкциям за свой исторический выбор в пользу России.

Ранее сообщалось, что страны-кандидаты на вступление в Евросоюз Черногория и Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России, введенных из-за присоединения Крыма к Российской Федерации.

Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении России до 23 июня 2021 года.

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