Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии после президентских выборов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что Лукашенко информировал главу РФ о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в республике.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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