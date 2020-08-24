Посла Австрии вызвали в МИД России

Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский МИД.

Отмечается, что Айгнеру был выражен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийских властей отозвать у российского дипломата аккредитации и выслать его из Австрии.

Кроме того, дипломат посольства Австрийской Республики в России был объявлен персоной нон-грата.

Австрийское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, подтвердило информацию о высылке российского дипломата, отметив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер сообщила о высылке дипломата из России. По данным СМИ, Австрия впервые объявила персоной нон грата российского диппредставителя из-за подозрений в промышленном шпионаже.

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